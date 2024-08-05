Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:55, 5 августа 2024Экономика

Производство вина в России резко увеличилось

Производство вин в России за первое полугодие 2024 года выросло на 21 процент

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В России в первом полугодии 2024 года резко выросло производство вина. Об этом в ходе пресс-конференции «Винного гида России» рассказала заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства РФ Ирина Федина, ее цитирует ТАСС.

Так, игристых и крепленых вин в стране в январе-июне было выпущено на 21 процент больше, а рост производства крепленых вин составил сразу 73 процента. В целом производство винодельческой продукции в РФ возросло на 21 процент, а объем продаж — почти на 5 процентов в годовом выражении. При этом продажи игристых вин увеличились на 13 процентов, крепленого вина — на 12 процентов, добавила директора департамента Минсельхоза.

Материалы по теме:
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут. Что будут пить россияне?
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут.Что будут пить россияне?
19 января 2024
Россияне стали меньше пить. В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
Россияне стали меньше пить.В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
19 марта 2024

Федина также назвала Краснодарский край лидером отечественной винодельческой отрасли, в этом регионе продажи вина выросли за полгода на 9 процентов, что выше общероссийского показателя. На Кубани производится 43 процента всего российского вина и шампанского.

Ранее стало известно, что в мае 2024 года поставки европейского вина в Россию упали до минимального с февраля 2015 года уровня. Ввоз сократился в 2,5 раза месяц к месяцу, до 8,9 тысячи тонн. Для сравнения: восемь лет назад страны ЕС поставляли в Россию 8,5 тысячи тонн вина.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Три человека погибли при взрыве на российском оборонном заводе

      Рост цен на бензин на московских заправках замедлился впервые за лето

      Объяснена причина боли в горле после секса

      В Бангладеш принялись сносить памятник отцу нации

      Мужчина устроил стрельбу из окна квартиры в Москве и ранил женщину с ребенком

      Названа наиболее подходящая для игр версия Windows

      Президент Грузии вызвала главу правящей партии на дебаты

      Производство вина в России резко увеличилось

      Россиянин изрезал бывшую жену ножом и пойдет под суд

      Порноактриса опровергла популярный стереотип о видео для взрослых

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше