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09:48, 17 июля 2024Экономика

Россия стала ввозить меньше вина из Европы

Евростат: закупки Россией вина в Евросоюзе упали в мае более чем вдвое

Фото: Hermes Rivera / Unsplash

В мае поставки европейского вина в Россию упали до минимального с февраля 2015 года уровня. О том, что из региона стали импортировать меньше алкоголя, со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

Ввоз вина из Европы сократился в 2,5 раза месяц к месяцу, до 8,9 тысячи тонн. Для сравнения, восемь лет назад страны ЕС поставляли в Россию 8,5 тысячи тонн продукции. В денежном выражении закупки сократились в 2,1 раза — до 30,3 миллиона евро, рекордно низкого с апреля 2022 года показателя.

Сильнее всего сократился импорт вина из Испании — в семь раз, до 253 тонн. В четыре раза упали поставки литовских вин (до 1,2 тысячи тонн) и немецких (531 тонна). В пятерку стран с самым значительным сокращением поставок вошли также Италия (2,5 раза, до 2,6 тысячи тонн) и Латвия (2,3 раза, до 1,3 тысячи тонн).

В июне власти предложили повысить пошлину на вина из недружественных стран с 20 до 25 процентов. Также рассматривается вариант повышения базовой ставки (минимальной суммы, которую необходимо заплатить при ввозе вина) с 1,5 до 2 долларов за литр. Кроме того, правительство РФ рассматривает повышение пошлин на грузинские вина — сейчас они ввозятся в страну с нулевой ставкой. Представители отрасли считают, что это поможет российским виноделам и продаже отечественных вин.

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      Вячеслав Агапов
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