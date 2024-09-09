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16:53, 9 сентября 2024Силовые структуры

Россиянка кинула мусорные пакеты в Вечный огонь и была осуждена

В Сочи суд приговорил женщину, которая кинула мусорные пакеты в Вечный огонь

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Сочи суд приговорил к 450 часам обязательных работ жительницу Ростовской области, которая кинула четыре мусорных пакета в Вечный огонь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Женщину признали виновной по статье 243.4 УК РФ. Она полностью признала свою вину.

По версии следствия, в ночь на 19 июня подсудимая была под алкоголем и приняла наркотики, после чего отправилась на территорию Завокзального Мемориального комплекса «Братская могила советских воинов». Там она положила четыре мусорных пакета в Вечный огонь, чем повредила мемориальную звезду — на нее налипли пластик и пепел. Из-за ее действий также засорилась газовая форсунка. Ущерб оценили в 56 тысяч рублей.

Ранее в Ставрополье суд приговорил сжегшего венки в Вечном огне мемориала «Воинская Слава» Кисловодска местного жителя к 1,5 года лишения свободы.

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