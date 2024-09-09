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03:53, 9 сентября 2024Интернет и СМИ

Садальский рассказал о тяжелой болезни Маслякова

Садальский: в последние годы Масляков боролся с неоперабельной опухолью в легких
Станислав Садальский

Станислав Садальский. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал о тяжелой болезни руководителя КВН и телеведущего Александра Маслякова. Об этом артист написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, в последние годы телеведущий боролся с неоперабельной опухолью в легких. Садальский назвал Маслякова лицом советского и российского развлекательного телевидения.

Масляков скончался на 83-м году жизни 8 сентября. По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти стал рак легких.

Александр Масляков вел КВН с 1964 года. В 1994 году он был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств России». В 2002 году телеведущему вручили премию ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения. Кроме того, он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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      Марина Совина
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