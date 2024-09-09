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20:27, 9 сентября 2024Культура

Сериал про культовую группу с Никитой Кологривым поставил рекорд

Сериал про группу «Комбинация» с Никитой Кологривым собрал рекордные просмотры

Кадр: Сериал «Комбинация»

Сериал «Комбинация», рассказывающий биографию культовой музыкальной группы, установил рекорд в первый же уикенд. Об этом сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика».

По информации портала, первую серию проекта, в котором, помимо прочих, снялся актер Никита Кологривый, посмотрели более 1 миллиона человек.

«Мы понимали и рассчитывали, что история легендарной группы вызовет интерес, но результат за первый уикенд превысил ожидания», — признался генеральный директор стриминг-сервиса Wink Антон Володькин.

Также он уточнил, что это лучший старт среди оригинальных проектов сервиса в 2024 году.

Ранее стало известно, что тюркские страны планируют создать собственный аналог Netflix.

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      Андрей Шеньшаков
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