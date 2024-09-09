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00:57, 9 сентября 2024Экономика

Сервис для создания заметок прекратил работу в России

Сервис для создания заметок Notion прекратил работу в России с 9 сентября

Фото: freestocks / Unsplash

Сервис для создания заметок и списков Notion прекратил работу в России с 9 сентября. Об этом сообщается на сайте платформы.

Сервисом были закрыты все рабочие пространства, которые идентифицировались как расположенные в России. Данное решение было принято в связи с тем, что правительство Соединенных Штатов ввело ограничения, которые запрещают доступ «к некоторым программным продуктам и услугам любому лицу в России».

Приложение Notion было запущено в марте 2016 года. Он предоставляет пользователям возможность создавать заметки и списки, а также систематизировать существующую информацию. Компания базируется в Сан-Франциско.

В апреле 2023 года логистический сервис PickPoint принял решение о прекращении работы в России. Это объяснялось тем, что компания и не смогла справится с финансовыми трудностями.

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      Марина Совина
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