Крупный сервис доставки прекратит работу в России

«Ъ»: сервис Pick Point принял решение о прекращении работы в России

Логистический сервис PickPoint принял решение о прекращении работы в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Такое решение компания приняла из-за того, что так и не смогла справится с финансовыми трудностями. Сервис уже уведомил некоторые маркетплейсы о приостановке сотрудничества. Кроме того, с 4 апреля PickPoint прекращает прием нового груза от юридических и физических лиц. Как стало известно «Ъ», компания доставит все ранее принятые отправления, а невостребованные грузы вернутся клиентам до с 6 до 30 апреля.

В письме партнерам гендиректор PickPoint Надежда Романова объяснила приостановку работы сети в регионах затруднениями в финансировании западными акционерами. Кроме того, издание сообщает, что с начала 2023 года к сети поданы иски более чем на 433 миллиона рублей, а общая сумма требований по всем рассматриваемым к компании искам достигает почти 730 миллионов рублей.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.