Глава Минобороны Йонсон: Швеция направит новый пакет военной помощи Украине

Швеция направит новый, 17-й пакет военной помощи Вооруженным силам Украины на сумму 443 миллиона рублей. Об этом заявил глава Минобороны королевства Пол Йонсон, передает агентство Reuters.

В частности, в новый пакет помощи войдут боеприпасы для боевых машин пехоты, а также закупки для будущей передачи Киеву шведских истребителей Gripen. Однако на данный момент о передаче данного типа оружия речи не идет.

«Мы хотим иметь возможность пожертвовать Gripen Украине, возможно, на более позднем этапе», — отметил глава оборонного ведомства.

11 июля глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что королевство не передаст Украине самолеты JAS 39 Gripen, пока действует программа поставки истребителей F-16. По словам главы шведского внешнеполитического ведомства, принятое решение не означает, что в перспективе Швеция не будет готова поставлять Украине свои истребители Gripen.