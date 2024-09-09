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19:37, 9 сентября 2024Мир

Швейцария проведет военные учения с членом НАТО

ВС Швейцарии и Италии впервые проведут совместные военные учения

Фото: Peter Klaunze / Pool / Reuters

Имеющая нейтральный статус Швейцария и страна-член Североатлантического альянса НАТО Италия впервые проведут 9-20 сентября совместные учения военно-воздушных сил. Об этом заявили в швейцарском правительстве, сообщает ТАСС.

«С 9 по 20 сентября 2024 года ВВС Швейцарии и Италии проведут совместную тренировку в Истране [Италия]. Эти учения, организованные впервые, позволят сравнить возможности Швейцарии и Италии, развивать их и улучшать оперативную совместимость», — говорится в заявлении.

В учениях SIFEX, Швейцария задействует боевые самолеты F/A-18, а ВВС Италии — истребители Eurofighter и F-35. Швейцарская армия направит в Италию около 50 военнослужащих.

Уточняется, что учения проводятся на основе подписанного в 2004 году Швейцарией и Италией соглашения о совместной деятельности в рамках сотрудничества в военной подготовке.

Ранее руководитель отдела глобальных и возникающих рисков Женевского центра политики безопасности Жан-Марк Рикли выразил мнение, что военное сотрудничество Швейцарии с Евросоюзом и НАТО будет взрывоопасным. По его словам, призывы к расширению военного сотрудничества с НАТО и ЕС вызовут много споров в Швейцарии.

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      Виктория Кондратьева
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