В Швейцарии назвали последствия военного сотрудничества с ЕС и НАТО

Politico: военное сотрудничество Швейцарии с ЕС и НАТО назвали взрывоопасным

Военное сотрудничество Швейцарии с Европейским союзом (ЕС) и НАТО будет взрывоопасным. Об этом заявил руководитель отдела глобальных и возникающих рисков Женевского центра политики безопасности Жан-Марк Рикли, передает Politico.

«Призывы к расширению военного сотрудничества с НАТО и ЕС, скорее всего, вызовут много споров в Швейцарии», — заявил Рикли.

Таким образом эксперт прокомментировал доклад Министерства обороны Швейцарии, призывающий к сближению с НАТО вопреки нейтральному статусу страны. Рикли назвал этот доклад потенциально «взрывоопасным» для швейцарского общества.

По словам эксперта, доклад Минобороны страны «ясно дает понять, что Швейцария является западной страной и поэтому поддерживает западные ценности».

21 августа Федеральный совет Швейцарии одобрил присоединение страны к проекту ЕС «Военная мобильность», направленному на облегчение передвижения войск и военной техники по территории объединения.

Позднее стало известно, что в сентябре НАТО откроет в Швейцарии представительство, в котором будет работать один сотрудник.