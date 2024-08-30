В Швейцарии назвали последствия военного сотрудничества с ЕС и НАТО

Военное сотрудничество Швейцарии с Европейским союзом (ЕС) и НАТО будет взрывоопасным. Об этом заявил руководитель отдела глобальных и возникающих рисков Женевского центра политики безопасности Жан-Марк Рикли, передает Politico.
«Призывы к расширению военного сотрудничества с НАТО и ЕС, скорее всего, вызовут много споров в Швейцарии», — заявил Рикли.
Таким образом эксперт прокомментировал доклад Министерства обороны Швейцарии, призывающий к сближению с НАТО вопреки нейтральному статусу страны. Рикли назвал этот доклад потенциально «взрывоопасным» для швейцарского общества.
По словам эксперта, доклад Минобороны страны «ясно дает понять, что Швейцария является западной страной и поэтому поддерживает западные ценности».
21 августа Федеральный совет Швейцарии одобрил присоединение страны к проекту ЕС «Военная мобильность», направленному на облегчение передвижения войск и военной техники по территории объединения.
Позднее стало известно, что в сентябре НАТО откроет в Швейцарии представительство, в котором будет работать один сотрудник.