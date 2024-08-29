НАТО откроет представительство в Швейцарии с одним сотрудником

НАТО откроет в сентябре представительство в Швейцарии с одним сотрудником

НАТО откроет в сентябре представительство в Швейцарии, где будет работать всего один сотрудник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Как было известно, НАТО собирается открыть в Женеве офис для укрепления связи с международными организациями. Этот офис с одним сотрудником (...) начнет работу в сентябре 2024 года», — рассказала агентству официальный представитель Женевского центра политики безопасности Анн-Каролина Писси Мартель.

Предполагается, что целью представительства будет курирование отношений Североатлантического альянса с международными организациями, чьи штаб-квартиры расположены в Женеве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет адаптировать отношения со Швейцарией из-за ее присоединения к «военному Шенгену». «Военный Шенген» — популярное название программы «Военная мобильность», которая была запущена в 2014 году. Ее целью является упрощение перемещения войск внутри Европейского союза посредством снятия отдельных административных ограничений.