Захарова заявила о последствиях присоединения Швейцарии к военному Шенгену

Захарова: Россия будет адаптирует отношения с Швейцарией из-за военного Шенгена

Россия будет будет адаптировать отношения с Швейцарией из-за ее присоединения к «военному Шенгену». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«[Решением присоединиться к "военному Шенгену"] Берн лишился того особого международного статуса, который на протяжении многих десятилетий приносил ему весомые внешнеполитические, имиджевые и экономические дивиденды. Со своей стороны будем вынуждены соответствующим образом адаптировать наши походы к выстраиванию отношений с этим государством», — рассказала дипломат.

Захарова также подчеркнула, что подобными действиями швейцарская сторона отказывается от принципов нейтралитета, которые закреплены как основополагающие во внешней политике Берна.

«Военный Шенген» — популярное название программы «Военная мобильность», которая была запущена в 2014 году. Ее целью является упрощение перемещения войск внутри Европейского союза (ЕС) посредством снятия отдельных административных ограничений.