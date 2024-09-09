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05:35, 9 сентября 2024Мир

Силы ПВО Сирии повторно отразили атаку ЦАХАЛ

Силы ПВО Сирии повторно отразили атаку армии Израиля

Фото: Ilia Yefimovich / Dpa / Global Look Press

Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразвили повторную ракетную атаку армии Израиля на военные объекты к западу от города Хама, расположенного в 220 километров от Дамаска. Об этом сообщает радиостанция Sham FM.

По информации Sham FM, удары были направлены на наземные цели в районе города Масьяф. Кроме того, дроны израильских военно-воздушных сил были замечены в воздухе над побережьем Банияса и Тартуса, по которым также открыли огонь сирийские силы ПВО.

Помимо этого, в ночь на 9 сентября телеканал Al Jazeera сообщил, что самолеты ЦАХАЛ осуществили не менее 15 авиаударов по центральным районам Сирии в ночное время — армия Израиля использовала воздушное пространство Ливана и Средиземного моря.

Ранее министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики призвало военных США прекратить ущемлять права жителей севера и северо-востока страны, поддерживая курдские «Сирийские силы самообороны». В сирийском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что американские силы должны незамедлительно прекратить эти действия и покинуть сирийскую территорию

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      Юлия Мискевич
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