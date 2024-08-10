В Дамаске призвали США немедленно покинуть Сирию

МИД Сирии призвал США незамедлительно покинуть оккупированные ими территории САР

В МИД Сирии сообщили, что военные США должны прекратить ущемлять права жителей севера и северо-востока страны, поддерживая курдские «Сирийские силы самообороны». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

В сирийском МИД также призвали США покинуть оккупированные ими территории страны.

«Сирия требует от США незамедлительно прекратить эти действия и покинуть сирийскую территорию. А также уважать волю сирийцев, которые против власти подобных сепаратистских формирований», — заявили дипломаты.

Ведомство также напомнило, что курдская милиция СДС под прикрытием авиации США атаковала несколько населенных пунктов на севере и северо-востоке Сирии. В результате обстрела погибли мирные жители, среди которых женщины и дети.

В конце июля американский беспилотник опасно сблизился с российским Су-35 в Сирии. Инцидент произошел над Пальмирой.