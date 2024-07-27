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22:45, 27 июля 2024Мир

В Сирии американский беспилотник опасно сблизился с российским Су-35

МО РФ: над Пальмирой произошло опасное сближение Су-35 и БПЛА коалиции США

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В небе над Сирией произошло опасное сближение беспилотника MQ-9 Reaper международной коалиции с российским самолетом Су-35. Об этом рассказал Олег Игнасюк, заместитель главы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, его слова передает ТАСС.

По его словам, инцидент произошел над Пальмирой. Беспилотник международной коалиции во главе с США приблизился к истребителю Су-35 ВКС России. По словам офицера, самолет совершал плановый полет в сирийском воздушном пространстве.

«Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», — сообщил Игнасюк.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Москва не намерена связываться с Вашингтоном после опасного сближения БПЛА США с российскими самолетами. По его словам, подобных провокаций не происходило бы, если бы американская авиация «находилась где-то ближе к штату Техас».

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      Артём Верейкин
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