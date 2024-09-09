СК возбудил дело в отношении совершивших преступления в Курской области солдат ВСУ

СК возбудил дело в отношении двух военных ВСУ за преступления в Курской области

Российские следователи возбудили уголовное дело в отношении солдат 61-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталия Панченко и Ивана Дмитракова за совершение преступлений на территории Курской области. Об этом в понедельник, 9 сентября, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, 7 августа оба военных незаконно пересекли границу России и в целях устрашения населения Курской области вели огонь на поражение как по российский военным, так и по мирным жителям. Кроме того, Панченко и Дмитраков похитили трех мирных жителей и насильно вывезли их на Украину. Также они занимались разграблением продуктовых магазинов в городе Суджа.

В ходе боев в Курской области Панченко и Дмитраков были взяты в плен и в последующем переданы следственным органам. Им вменяется покушение на жизнь, применение насилия в отношении представителей власти, похищение человека и мародерство.

Ранее сообщалось, что командир снайперов ВСУ получил 25 лет колонии за расстрел из винтовки жителя Мариуполя.