Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:11, 9 сентября 2024Силовые структуры

СК возбудил дело в отношении совершивших преступления в Курской области солдат ВСУ

СК возбудил дело в отношении двух военных ВСУ за преступления в Курской области

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российские следователи возбудили уголовное дело в отношении солдат 61-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталия Панченко и Ивана Дмитракова за совершение преступлений на территории Курской области. Об этом в понедельник, 9 сентября, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, 7 августа оба военных незаконно пересекли границу России и в целях устрашения населения Курской области вели огонь на поражение как по российский военным, так и по мирным жителям. Кроме того, Панченко и Дмитраков похитили трех мирных жителей и насильно вывезли их на Украину. Также они занимались разграблением продуктовых магазинов в городе Суджа.

В ходе боев в Курской области Панченко и Дмитраков были взяты в плен и в последующем переданы следственным органам. Им вменяется покушение на жизнь, применение насилия в отношении представителей власти, похищение человека и мародерство.

Ранее сообщалось, что командир снайперов ВСУ получил 25 лет колонии за расстрел из винтовки жителя Мариуполя.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Подполье сообщило о подготовке на Украине полумиллионной «армии вторжения». Где ВСУ хотят нанести удар?

      В Африке пообещали активнее бороться с опустыниванием

      Стала известна дата похорон Маслякова

      Российский чиновник разместил баннер с изображением украинского солдата

      Туристка познакомилась с парнем на популярном курорте Европы и была изнасилована

      Алаудинов прокомментировал инцидент с участием чеченцев в российском курортном городе

      СК возбудил дело в отношении совершивших преступления в Курской области солдат ВСУ

      Google запретил регистрировать аккаунты на российские номера

      МИД Ирана опроверг сообщения о якобы передаче ракет России

      Российская пенсионерка захотела получить соцвыплаты и лишилась жилья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше