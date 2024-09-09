Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:02, 9 сентября 2024Путешествия

В России заметили резкое снижение цен на авиабилеты на популярный курорт

Аналитики Авиасейлс: перелет в Сочи и обратно стал выгоднее, чем в августе

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Перелет в Сочи и обратно в бархатный сезон стал выгоднее, чем был в августе, рассказали «Ленте.ру» аналитики Авиасейлс. Там также проанализировали цены на авиабилеты из разных городов России.

Как стало известно аналитикам Авиасейлс, Сочи остается самым популярным отпускным направлением — 17 процентов от внутренних бронирований. Отмечается, что в бархатный сезон россияне планируют отдых на этом курорте на 13 процентов чаще, чем в августе, а перелет туда-обратно стал выгоднее в среднем на 18 процентов.

Аналитики выяснили, что большинство туристов прилетят в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и Самары. Доля от всех бронирований в Сочи из Москвы составляет 34 процента, длительность поездки — семь дней, а стоимость билетов туда-обратно в экономклассе — 24 040 рублей. Из Санкт-Петербурга: 11 процентов, восемь дней и 27 740 рублей. Из Екатеринбурга: шесть процентов, девять дней и 26 130 рублей. Из Уфы: пять процентов, семь дней и 22 680 рублей, а из Самары: три процента, семь дней и 22 870 рублей.

Материалы по теме:
Куда поехать на море в сентябре 2024 года? Лучшие направления для пляжного отдыха в России и за границей
Куда поехать на море в сентябре 2024 года?Лучшие направления для пляжного отдыха в России и за границей
28 августа 2024
Куда поехать в бархатный сезон 2024 года в России? Лучшие направления для отдыха на море и не только
Куда поехать в бархатный сезон 2024 года в России?Лучшие направления для отдыха на море и не только
2 сентября 2024

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал «Ленте.ру», что сэкономить на путешествии в новогодние праздники можно с помощью раннего бронирования, грамотной логистики и размещения.

В случае путешествий внутри страны сэкономить, по словам Барзыкина, также можно и на проезде, если предпочесть автомобиль поезду или самолету. Именно транспорт, как подчеркнул эксперт, составляет значительную часть стоимости тура.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шевченко
      Обсудить
      Последние новости

      Александр Масляков два года боролся с онкологией. Как прошли последние дни его жизни?

      Российским металлургам потребовалась защита от украинского и китайского проката

      Маркетолог поработала с извращенцами в порноагентстве и уверовала в бога

      Мужчина решил посмотреть запись с камеры наблюдения у дома и увидел неожиданную картину

      Описана новая форма травли в российских школах

      Блогерша описала поездку в Европу фразой «больше ценишь жизнь в России»

      Россиянам рассказали об особенностях двойной индексации пенсий с 2025 года

      Житель курского поселка рассказал о сжигающих жилые дома дронах ВСУ

      Российскому военному дали восемь лет за расправу над сделавшим ему замечание мужчиной

      В России три девушки заживо сгорели в вылетевшем с дороги автомобиле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше