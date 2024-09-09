В России заметили резкое снижение цен на авиабилеты на популярный курорт

Аналитики Авиасейлс: перелет в Сочи и обратно стал выгоднее, чем в августе

Перелет в Сочи и обратно в бархатный сезон стал выгоднее, чем был в августе, рассказали «Ленте.ру» аналитики Авиасейлс. Там также проанализировали цены на авиабилеты из разных городов России.

Как стало известно аналитикам Авиасейлс, Сочи остается самым популярным отпускным направлением — 17 процентов от внутренних бронирований. Отмечается, что в бархатный сезон россияне планируют отдых на этом курорте на 13 процентов чаще, чем в августе, а перелет туда-обратно стал выгоднее в среднем на 18 процентов.

Аналитики выяснили, что большинство туристов прилетят в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и Самары. Доля от всех бронирований в Сочи из Москвы составляет 34 процента, длительность поездки — семь дней, а стоимость билетов туда-обратно в экономклассе — 24 040 рублей. Из Санкт-Петербурга: 11 процентов, восемь дней и 27 740 рублей. Из Екатеринбурга: шесть процентов, девять дней и 26 130 рублей. Из Уфы: пять процентов, семь дней и 22 680 рублей, а из Самары: три процента, семь дней и 22 870 рублей.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал «Ленте.ру», что сэкономить на путешествии в новогодние праздники можно с помощью раннего бронирования, грамотной логистики и размещения.

В случае путешествий внутри страны сэкономить, по словам Барзыкина, также можно и на проезде, если предпочесть автомобиль поезду или самолету. Именно транспорт, как подчеркнул эксперт, составляет значительную часть стоимости тура.