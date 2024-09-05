Россиянам назвали способы сэкономить на отдыхе в новогодние праздники

Вице-президент РСТ Барзыкин посоветовал экономить на раннем бронировании туров

Сэкономить на путешествии в новогодние праздники можно с помощью раннего бронирования, грамотной логистики и размещения, рассказал «Ленте.ру» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Любое раннее бронирование дает порядка 30 процентов экономии от стоимости тура. Выбрать можно не только цену, но и оптимальные направления, объекты размещения, перелеты — все, что составляет комфорт отдыха, — сказал эксперт. — Также можно сэкономить, если отправляться в путешествие не 29-30 декабря, а либо раньше, где-то 20 числа, либо, наоборот, 2-3 января».

В случае путешествий внутри страны сэкономить, по словам Барзыкина, также можно и на проезде, если предпочесть автомобиль поезду или самолету. Именно транспорт, как подчеркнул эксперт, составляет значительную часть стоимости тура.

«Что касается размещения, то можно выбрать варианты с тремя звездами, а пользоваться инфраструктурой четырехзвездочных отелей — сетевые отели, как правило, расположены рядом. Также можно обратить внимание на малые гостиницы, выбирая их по рекомендациям. Ну и, конечно, брать только базовый пакет тура, а все остальные услуги, какие-то экскурсии, добавлять уже на месте», — рекомендовал Барзыкин.

Ранее стало известно, что Крым оказался более дешевой альтернативой Сочи для пляжного отдыха в бархатный сезон. По данным АТОР, в сентябре неделя в крымских гостиницах по системе «все включено» или «полный пансион» стоит на 20-30 процентов дешевле, чем в Сочи.