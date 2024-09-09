Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:32, 9 сентября 2024Из жизни

Стали известны подробности сексуальной жизни знаменитого 123-летнего крокодила

123-летний крокодил Генри из ЮАР стал отцом 10 тысяч детенышей

Фото: TravelScape / Freepik

Одному из самых старых крокодилов в мире исполнится 124 года в декабре. Издание The Sun раскрыло подробности его сексуальной жизни.

Знаменитый крокодил, которому дали кличку Генри, уже более 30 лет живет в Центре охраны природы Crocworld в городе Скоттбург, ЮАР. Считается, что крокодил появился на свет в 1900 году в Ботсване. Место его рождения — дельта реки Окаванго — теперь признано объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сейчас вес Генри составляет около 700 килограммов, а длина — около пяти метров. Несмотря на солидный возраст, крокодил все еще сексуально активен и обитает в вольере с шестью самками. Известно также, что за свою жизнь он стал отцом более 10 тысяч детенышей.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
«Это была обычная жизнь» Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
«Это была обычная жизнь»Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
8 ноября 2019

О прошлом Генри ходят темные легенды. В частности, рассказывают, что в 1903 году он съел несколько детей из одного племени в Ботсване. Жители деревни, в окрестностях которой охотился крокодил, обратились к знаменитому охотнику и исследователю Африки Генри Ньюману. Именно он изловил крокодила и дал свое имя. Животное решили не уничтожать, а «приговорить к пожизненному заключению» за пределами Ботсваны.

Ранее сообщалось, что в Уганде поймали крокодила-людоеда, который несколько лет терроризировал рыбаков, занимавшихся промыслом на озере Альберт. По сведениям государственного природоохранного агентства UWA, с января 2023 года по июль 2024 года рептилия совершила несколько нападений на людей.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      «В это сложно поверить, осознать и принять». Звезды прощаются с Масляковым и рассказывают, как КВН изменил их жизнь

      На избирательный участок в российском городе пришел еж

      В Совфеде назвали одну из причин вторжения ВСУ в Курскую область

      Глава «Царьграда» женился на детском омбудсмене Львовой-Беловой

      Умер Александр Масляков

      Пьяный фанат попытался забраться в машину к группе «Корни»

      Собянин поблагодарил москвичей за активность на выборах

      Проваливший допинг-тесты теннисист выиграл US Open

      В Британии сообщили о больших потерях ВСУ в Донбассе

      Минцифры назвало число проголосовавших с помощью ДЭГ россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше