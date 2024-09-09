Стали известны подробности сексуальной жизни знаменитого 123-летнего крокодила

123-летний крокодил Генри из ЮАР стал отцом 10 тысяч детенышей

Одному из самых старых крокодилов в мире исполнится 124 года в декабре. Издание The Sun раскрыло подробности его сексуальной жизни.

Знаменитый крокодил, которому дали кличку Генри, уже более 30 лет живет в Центре охраны природы Crocworld в городе Скоттбург, ЮАР. Считается, что крокодил появился на свет в 1900 году в Ботсване. Место его рождения — дельта реки Окаванго — теперь признано объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сейчас вес Генри составляет около 700 килограммов, а длина — около пяти метров. Несмотря на солидный возраст, крокодил все еще сексуально активен и обитает в вольере с шестью самками. Известно также, что за свою жизнь он стал отцом более 10 тысяч детенышей.

О прошлом Генри ходят темные легенды. В частности, рассказывают, что в 1903 году он съел несколько детей из одного племени в Ботсване. Жители деревни, в окрестностях которой охотился крокодил, обратились к знаменитому охотнику и исследователю Африки Генри Ньюману. Именно он изловил крокодила и дал свое имя. Животное решили не уничтожать, а «приговорить к пожизненному заключению» за пределами Ботсваны.

Ранее сообщалось, что в Уганде поймали крокодила-людоеда, который несколько лет терроризировал рыбаков, занимавшихся промыслом на озере Альберт. По сведениям государственного природоохранного агентства UWA, с января 2023 года по июль 2024 года рептилия совершила несколько нападений на людей.

