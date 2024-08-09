Пойман 45-летний крокодил-людоед длиной 4,5 метра

В Уганде поймали крокодила-людоеда, терроризировавшего рыбаков на озере Альберт

В Уганде поймали крокодила-людоеда, который несколько лет терроризировал рыбаков, занимавшихся промыслом на озере Альберт. Об этом сообщает The Straits Times.

По сведениям государственного природоохранного агентства UWA, с января 2023 года по июль 2024 года этот крокодил совершил несколько нападений на людей. По меньшей мере одного пострадавшего спасти не удалось. Еще четыре человека получили тяжелые травмы.

box#2875796

Возраст рептилии оценивается в 45 лет. Ее длина составляет 4,5 метра, а вес — 500 килограммов. UWA планирует переселить крокодила в удаленное место, где он не будет представлять угрозы для людей.

Ранее сообщалось, что специалисты по охране дикой природы в Уганде поймали гигантского крокодила-людоеда. 750-килограммовая рептилия, возраст которой составляет около 75 лет, долгое время вселяла страх в местных жителей.

