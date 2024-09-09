Стало известно о бегстве ВСУ из Красногоровки

ТАСС: ВСУ оставили позиции в Красногоровке в ДНР

Украинские военные оставили позиции в Красногоровке Донецкой народной республики (ДНР). О бегстве Вооруженных сил Украины (ВСУ) из населенного пункта сообщили в силовых структурах региона, передает ТАСС.

«Группировка противника в Красногоровке сбежала с оставшихся позиций. ВСУ в городе нет», — подтвердил собеседник агентства.

9 сентября стало известно об уничтожении наемников ВСУ под Славянском. Сообщалось, что они находились в гостинице «Заря» в населенном пункте Николаевка. Для поражения пункта временной дислокации бойцов ВСУ был выполнен ракетный удар.