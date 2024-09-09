ВС России уничтожили наемников ВСУ в гостинице «Заря» под Славянском в ДНР

Российская армия нанесла ракетный удар по гостинице «Заря» в Николаевке к востоку от Славянска в Донецкой Народной Республике (ДНР), в которой находились несколько десятков наемников и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

Он сообщил, что пункт временной дислокации военных ВСУ уничтожен точным ударом ракеты. По его словам, количество уничтоженных боевиков уточняется, но речь идет как минимум о десятках военных.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 30 наемников ВСУ. Также были уничтожены шесть единиц техники украинской армии.

До этого Минобороны России сообщило о поражении техники и живой силы ВСУ вблизи города Сумы. Сообщалось о потерях семи единиц грузовой автомобильной техники, четырех единиц боевых бронированных машин, девяти единиц автомобильной техники повышенной проходимости и до 80 солдат украинской армии.