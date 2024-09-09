Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:11, 9 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно об уничтожении наемников ВСУ под Славянском

ВС России уничтожили наемников ВСУ в гостинице «Заря» под Славянском в ДНР

Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия нанесла ракетный удар по гостинице «Заря» в Николаевке к востоку от Славянска в Донецкой Народной Республике (ДНР), в которой находились несколько десятков наемников и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

Он сообщил, что пункт временной дислокации военных ВСУ уничтожен точным ударом ракеты. По его словам, количество уничтоженных боевиков уточняется, но речь идет как минимум о десятках военных.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 30 наемников ВСУ. Также были уничтожены шесть единиц техники украинской армии.

До этого Минобороны России сообщило о поражении техники и живой силы ВСУ вблизи города Сумы. Сообщалось о потерях семи единиц грузовой автомобильной техники, четырех единиц боевых бронированных машин, девяти единиц автомобильной техники повышенной проходимости и до 80 солдат украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      «На этой ноте СВО и завершим». Алаудинов назвал численность ВСУ и предрек финал СВО

      Владельцев подержанных авто предостерегли от покупки одной запчасти

      Премьер Грузии заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы

      Крупнейший аэропорт Швеции приостановил работу из-за беспилотников в небе

      В России стартовали продажи инновационного робота-пылесоса. Чем удивляет новинка от Dreame?

      Реклама

      Россиян захотели начать штрафовать за курение вейпов в общественных местах

      В Госдуме назвали цель идеи «обязательного примирения» перед расторжением брака

      Раскрыт райдер певца JONY

      Толпа мужчин пришла к захватившим квартиру жены участника СВО мигрантам и попала на видео

      В России военным компенсируют расходы на пользование личным авто в отпуске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше