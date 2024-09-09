Стало известно о компенсации углеродного следа ВЭФ

«Русал» компенсировал углеродный след Восточного экономического форума

Крупнейший производитель алюминия «Русал» и фонд «Росконгресс» договорились о компенсации углеродного следа Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщила пресс-служба «Русала».

Для компенсации углеродного следа компания использовала часть углеродных единиц, полученных в результате реализации климатического проекта по охране лесов от пожаров в Красноярском крае. Передача углеродных единиц осуществлялась с использованием платформы «Нить природы», которая позволяет осуществить сделки с углеродными единицами по принципу маркетплейса. «Нить природы» предназначена для организаций, которые реализуют климатические проекты, а также для тех, кто планирует покрыть свой углеродный след за счет использования углеродных единиц.

Вопросы защиты экологии и природоохранной сферы всегда находятся в числе приоритетных для Восточного экономического форума, отметил первый заместитель директора фонда «Росконгресс», директор ВЭФ Игорь Павлов. Он выразил надежду, что сотрудничество «Русала» и «Росконгресса» станет прекрасным примером для других мероприятий, что поможет в дальнейшем прикладывать дополнительные усилия для сокращения вреда окружающей среде.

Ранее в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов сообщил, что благодаря нацпроекту «Экология» в России было построено 253 мусороперерабатывающих завода, расчищено почти 2 тысячи километров русел рек и построено 116 километров дамб.