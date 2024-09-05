Среда обитания
Все
18:32, 5 сентября 2024Среда обитания

На ВЭФ рассказали о строительстве сотен мусороперерабатывающих заводов в России

Нацпроект «Экология» позволил построить 253 мусороперерабатывающих завода

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Благодаря нацпроекту «Экология» в России было построено 253 мусороперерабатывающих завода. Об этом на профильной сессии «Экологическое благополучие и экономическая независимость» Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов, сообщает ТАСС.

Кроме того, было расчищено почти две тысячи километров русел рек и построено 116 километров дамб. Что касается Дальнего Востока, в округе было ликвидировано шесть объектов накопленного вреда, также 136 затонувших судов подняли и утилизировали на Камчатке, Сахалине, Чукотке, в Магадане и в Приморье. В настоящее время в процессе подъема еще 82 таких судна.

Также благодаря нацпроекту в Чите более 12 тысячи домовладений были переведены с угольного отопления на газовое, были реконструированы две ТЭЦ и восемь котельных.

Восточный экономический форум проходит на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском 3-6 сентября.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      «Штурмовики совершили невозможное». Российские военные прорвали оборону ВСУ возле одного из сел в ДНР

      Россиянин расправился с соседями из-за громкой музыки

      Прокуратура закрыла уголовное дело против Харви Вайнштейна

      Российские корабли получили «Тор»

      В ДНР прокомментировали перестановки в правительстве Украины

      Тонущий чиновник захлебнулся в реке из-за жадности спасателя

      В Сбере призвали бизнес адаптироваться к изменениям климата

      На ВЭФ рассказали о строительстве сотен мусороперерабатывающих заводов в России

      Стали известны детали стрельбы возле консульства Израиля в Мюнхене

      В США предположили скорое уничтожение ВСУ по всей линии фронта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше