На ВЭФ рассказали о строительстве сотен мусороперерабатывающих заводов в России

Нацпроект «Экология» позволил построить 253 мусороперерабатывающих завода

Благодаря нацпроекту «Экология» в России было построено 253 мусороперерабатывающих завода. Об этом на профильной сессии «Экологическое благополучие и экономическая независимость» Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов, сообщает ТАСС.

Кроме того, было расчищено почти две тысячи километров русел рек и построено 116 километров дамб. Что касается Дальнего Востока, в округе было ликвидировано шесть объектов накопленного вреда, также 136 затонувших судов подняли и утилизировали на Камчатке, Сахалине, Чукотке, в Магадане и в Приморье. В настоящее время в процессе подъема еще 82 таких судна.

Также благодаря нацпроекту в Чите более 12 тысячи домовладений были переведены с угольного отопления на газовое, были реконструированы две ТЭЦ и восемь котельных.

Восточный экономический форум проходит на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском 3-6 сентября.