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14:53, 9 сентября 2024Россия

Стало известно о «случайном взлете» потерпевшего крушение самолета под Москвой

«Осторожно, Москва»: рухнувший в Ватулино самолет не должен был взлетать

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Потерпевший крушение в Ватулино под Москвой самолет не должен был взлетать. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва» из собственных источников.

По данным канала, борт случайно взлетел во время обкатки двигателя и практически сразу рухнул — его обнаружили в 250 метрах от взлетной полосы аэродрома Ватулино.

Как сообщалось ранее, крушение потерпел кукурузник Ан-2. Источник «Осторожно, Москва» сообщил о крушении самолета-амфибии.

«Это была летающая лодка, которая на земле делала технический запуск двигателя. Поддали газу слишком много, внезапно взлетели и грохнулись», — рассказал источник канала, уточнив, что планировалось произвести обкатку борта по взлетной полосе без последующего взлета.

Крушение легкого транспортного самолета произошло днем в понедельник, 9 сентября. По предварительным данным, причиной произошедшего стали неполадки с мотором. Как сообщал Mash, экипаж проводил тестовый полет после долгосрочного ремонта и в течение дня борт поднимался в воздух трижды.

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      Елена Торубарова
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