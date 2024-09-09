Сын самого титулованного российского военнослужащего назвал причину его смерти

Сын летчика Родобольского назвал сердечную недостаточность причиной смерти отца

Сын самого титулованного российского военного, летчика Игоря Родобольского Олег, сообщил, что причиной смерти его отца стала сердечная недостаточность. Его слова приводит ИА «Регнум».

«У отца была сердечная недостаточность, в связи с этим сердце не справилось, плюс он несколько лет назад переболел пневмонией, и, видимо, все это наложилось», — рассказал мужчина,

Он добавил, что официального заключения медиков после случившегося пока нет. Прощание с Родобольским, по словам его сына, пройдет в Екатеринбурге. Время мероприятия определят позднее.

О смерти летчика-снайпера Родобольского стало известно в понедельник, 9 сентября. Военнослужащий скончался в возрасте 64 лет на Урале. Он был самым титулованным военнослужащим России по количеству боевых наград.

Родобольский родился 18 марта 1960 году в Гродно. Он принимал участие в боевых действиях в Афганистане, где совершил около 200 боевых вылетов. Впоследствии он служил в различных военных округах и был командирован в Камбоджу. Военнослужащий также принимал участие в боевых действиях в Чечне и был автором новых тактических приемов по боевому применению вертолетов в горной местности. В период с 1995 по 2004 год Родобольский совершил свыше 1700 боевых вылетов, его налет составил 4800 часов.