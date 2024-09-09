Толпа мужчин пришла к захватившим квартиру жены участника СВО мигрантам и попала на видео

В Саратове семья мигрантов захватила квартиру жены участника СВО

В Саратове семья мигрантов захватила квартиру, принадлежащую жене участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».

На кадрах хозяйка идет выселять иностранцев при поддержке толпы мужчин — местных общинников. В разговоре с квартиранткой россиянка сообщает, что из-за неоплаты она влезла в долги. «Сегодня вы съезжаете», — сказала она и посоветовала мигрантам собирать вещи.

Граждане одной из стран ближнего зарубежья перестали оплачивать счета вскоре после заселения. Затем они перестали выходить на связь с собственником жилого помещения. Они покинут квартиру в понедельник, 9 сентября.

Ранее аналогичный случай произошел к Подмосковье, где мигранты захватили квартиру матери другого участника СВО. Там квартирант также отказался выходить на связь с собственницей. При этом сын россиянки не мог помочь матери, поскольку находился в госпитале.