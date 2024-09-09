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18:52, 9 сентября 2024Экономика

Торговле России с Узбекистаном спрогнозировали взлет

Мишустин: товарооборот России и Узбекистана может вырасти втрое к 2030 году

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

У России и Узбекистана есть все необходимые ресурсы и возможности, чтобы увеличить двусторонний товарооборот в три раза к 2030 году. Резкий рост торговли РФ со среднеазиатской страной спрогнозировал премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Глава правительства напомнил, что по итогам 2023 года товарооборот двух стран увеличился на 11,5 процента в сравнении с показателем 2022-го и превысил отметку в 820 миллиардов рублей. В первой половине 2024-го положительная динамика сохранилась. Прирост по итогам января-июня составил почти девять процентов, заявил Мишустин.

Он добавил, что у властей обеих стран есть обоюдный настрой на «плодотворную деятельность» и стремление продолжать развивать торгово-экономическое сотрудничество. Одним из приоритетов станет выполнение цели резко нарастить товарооборот в ближайшие шесть лет по указанию президентов Владимира Путина и Шавката Мирзиёева, резюмировал российский премьер-министр.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин спрогнозировал резкое увеличение товарооборота России с еще одной азиатской страной. По его словам, суммарные объемы торговли России и Вьетнама могут достичь отметки в 15 миллиардов долларов в денежном выражении к 2030 году. Подобной динамике, как уточнил глава Госдумы, будет способствовать стабильный рост двусторонних торгово-экономических связей.

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