В России спрогнозировали рост торговли с азиатской страной

Глава Госдумы Володин: торговля РФ и Вьетнама может достичь $15 млрд к 2030 году

Товарооборот России и Вьетнама может выйти на уровень в 15 миллиардов долларов к 2030 году. Такой прогноз дал председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит ТАСС.

Суммарные объемы двусторонней торговли стабильно растут последнее время, уточнил он. По мнению Володина, у властей двух стран есть все необходимые ресурсы и возможности, чтобы сохранить положительную динамику в торгово-экономических связях в ближайшие шесть лет. «Мы обсуждаем возможность к 2030 году выйти на товарооборот (России и Вьетнама — прим. «Ленты.ру») порядка 15 миллиардов долларов», — резюмировал глава Госдумы.

Он также добавил, что действующий формат межпарламентской комиссии доказал свою эффективность. Подобный механизм двустороннего взаимодействия необходимо развивать в дальнейшем. «Нам необходимо создавать правовое поле для развития экономических контактов, сотрудничества по стратегическим направлениям», — заключил Володин.

Ранее президент Владимир Путин заявил о переходе 60 процентов торговли России и Вьетнама на национальные валюты в начале 2024 года. Глава государства напомнил, что по итогам 2023-го транзакции в рублях и донгах обеспечили проведение более 40 процентов двусторонних расчетов. На этом фоне Путин призвал власти обеих стран продолжать наращивать долю нацвалют в структуре торгово-экономических сделок, отметив важность подобной стратегии.