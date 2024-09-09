Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:17, 9 сентября 2024Экономика

В России спрогнозировали рост торговли с азиатской страной

Глава Госдумы Володин: торговля РФ и Вьетнама может достичь $15 млрд к 2030 году

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Товарооборот России и Вьетнама может выйти на уровень в 15 миллиардов долларов к 2030 году. Такой прогноз дал председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит ТАСС.

Суммарные объемы двусторонней торговли стабильно растут последнее время, уточнил он. По мнению Володина, у властей двух стран есть все необходимые ресурсы и возможности, чтобы сохранить положительную динамику в торгово-экономических связях в ближайшие шесть лет. «Мы обсуждаем возможность к 2030 году выйти на товарооборот (России и Вьетнама — прим. «Ленты.ру») порядка 15 миллиардов долларов», — резюмировал глава Госдумы.

Он также добавил, что действующий формат межпарламентской комиссии доказал свою эффективность. Подобный механизм двустороннего взаимодействия необходимо развивать в дальнейшем. «Нам необходимо создавать правовое поле для развития экономических контактов, сотрудничества по стратегическим направлениям», — заключил Володин.

Ранее президент Владимир Путин заявил о переходе 60 процентов торговли России и Вьетнама на национальные валюты в начале 2024 года. Глава государства напомнил, что по итогам 2023-го транзакции в рублях и донгах обеспечили проведение более 40 процентов двусторонних расчетов. На этом фоне Путин призвал власти обеих стран продолжать наращивать долю нацвалют в структуре торгово-экономических сделок, отметив важность подобной стратегии.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о бегстве ВСУ из Красногоровки

      В Африке пообещали активнее бороться с опустыниванием

      В российских кулачных боях впервые подерется депутат

      В Британии сообщили о проблемах с обещаннами Украине ракетами

      Россиян предупредили о самых опасных бессимптомных болезнях

      Российский стилист назвал самый модный тренч на осень

      В Казани расправились с полковником-танкистом. Он дружил с начальником Генштаба

      В России допустили появление нового массового направления туризма

      Экс-главу МИД Украины обнаружили с беляшом на вокзале

      По делу об отравлениях на избирательных участках в Петербурге задержали завпроизводством

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше