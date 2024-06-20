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11:30, 20 июня 2024Экономика

Путин оценил объем торговли России и Вьетнама в нацвалютах

Путин заявил о переходе 60 % торговли РФ с Вьетнамом на национальные валюты
СюжетИтоги года с Путиным

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Доля операций в национальных валютах в товарообороте РФ и Вьетнама приблизилась в начале 2024 года к 60 процентам, следует из оценки, которую озвучил президент России Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

«В прошлом году доля транзакций в российских рублях и во вьетнамских донгах обеспечила более 40 процентов объемов двусторонних коммерческих сделок. В первом квартале этого года — уже почти 60 процентов», — заявил глава государства по итогам переговоров с вьетнамским коллегой То Ламом. Путин отметил важность последовательного перехода на расчеты в нацвалютах в двусторонней торговле.

По словам президента, ключевую роль в обслуживании внешнеторговых операций между странами играет совместный вьетнамо-российский банк, который успешно работает на рынке азиатской страны почти 20 лет, оказывая широкий спектр финансовых и кредитных услуг.

С визитом во Вьетнам Путин прибыл из Пхеньяна, где он встретился с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном и подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР.

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