Путин оценил объем торговли России и Вьетнама в нацвалютах

Путин заявил о переходе 60 % торговли РФ с Вьетнамом на национальные валюты

Доля операций в национальных валютах в товарообороте РФ и Вьетнама приблизилась в начале 2024 года к 60 процентам, следует из оценки, которую озвучил президент России Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

«В прошлом году доля транзакций в российских рублях и во вьетнамских донгах обеспечила более 40 процентов объемов двусторонних коммерческих сделок. В первом квартале этого года — уже почти 60 процентов», — заявил глава государства по итогам переговоров с вьетнамским коллегой То Ламом. Путин отметил важность последовательного перехода на расчеты в нацвалютах в двусторонней торговле.

По словам президента, ключевую роль в обслуживании внешнеторговых операций между странами играет совместный вьетнамо-российский банк, который успешно работает на рынке азиатской страны почти 20 лет, оказывая широкий спектр финансовых и кредитных услуг.

С визитом во Вьетнам Путин прибыл из Пхеньяна, где он встретился с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном и подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР.