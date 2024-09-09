Траты на российский софт в госсекторе подсчитали

Right line: в 2024-м госсектор потратил на софт и оборудование из РФ ₽200 млрд

С начала 2024 года объем госзакупок отечественного софта и оборудования в российском госсекторе по 44-ФЗ вырос на 8,7 процента и составил 200 миллиардов рублей. Траты подсчитали в аналитическом центре Right line (один из разработчиков цифрового рубля), сообщает газета «Ведомости».

Траты на софт программное обеспечение и железо в рамках 223-ФЗ составили 72,77 миллиарда рублей (минус 9,8 процента в годовом выражении). Объем закупок софта составил 33,24 (минус 11,5 процента), а оборудования — 39,52 миллиарда рублей (минус 8,4 процента год к году).

По словам коммерческого директора Right line Ивана Белорыбкина, для исследования учитывали начальную цену опубликованных на портале госзакупок контрактов. Часть из них могла не состояться, а часть — пройти по меньшей стоимости. Тем не менее инвестиции в обновление ПО и оборудования растут в условиях стремительного развития технологий и необходимости обеспечения кибербезопасности, отметил эксперт.

«Динамичный рост IТ-рынка связан с ключевым трендом на импортозамещение программных продуктов в российском бизнесе. Выросли закупки банковского сектора, ритейла, телекома, а также ряда производственных отраслей. Высокий уровень запроса на отечественные системы стимулирует развитие рынка и появление новых игроков, а также указывает на потребность в модернизации IТ-инфраструктуры российских компаний и поиск новых цифровых решений», — заявила генеральный директор B2B-Center Ольга Громкова.

К концу года эксперты ожидают сохранения тренда, так как госучреждения будут тратить остатки бюджета и пытаться выполнить указ президента завершить импортозамещение оборудования и ПО. Также должен увеличиться интерес к использованию ИИ и аналитических систем, которые могут повысить эффективность работы госорганов и улучшить качество предоставляемых услуг.

Согласно исследованию Ассоциации менеджеров, более половины (55 процентов) российских IT-компаний ждут, что дефицит отечественного ПО исчезнет через три года или чуть больше. Еще 10 процентов руководителей бизнеса считают, что заместить зарубежный софт получится уже через два года. Такое же число компаний при этом считают, что дефицит не завершится.