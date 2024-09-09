На Украине перепечатают учебники с картой страны без Крыма

На Украине учебники с картой страны без Крыма отзовут и перепечатают

На Украине перепечатают учебники для семиклассников, которые вышли с картой страны без Крыма, пишет РИА Новости со ссылкой на издательство «Литера».

Будут отозваны все учебники из школ. «Отпечатываем за счет издания исправленный тираж и обеспечим новыми учебниками учебные заведения», — говорится в сообщении.

При этом издательство уволит главного дизайнера. Всем причастным к выпуску учебника вынесут выговоры со штрафными санкциями.

Ранее стало известно, что на Украине выпустили учебник без Крыма на карте. Автор учебника принесла извинения. Она также предложила школьникам выделить 15 минут на уроке и нарисовать Крым на карте самостоятельно.