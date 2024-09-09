На Украине выпустили учебник без Крыма на карте и предложили дорисовать его самостоятельно

Гончаренко: на Украине выпустили учебник без Крыма на карте страны

На Украине выпустили учебник по украинскому языку для учеников седьмых классов без Крыма на карте страны. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Нардеп отметил, что после этого автор учебника принесла извинения. Она также предложила школьникам выделить 15 минут на уроке и нарисовать Крым на карте самостоятельно.

В конце августа стало известно, что в украинском школьном учебнике 2016 года Курская и Белгородская области были обозначены как территория Украины. В том числе в состав Украины были «включены» Льгов, Старый Оскол и Белгород.

Ранее сообщалось, что на Украине начальная военная подготовка школьников проводилась по стандартам НАТО. Ее изучали по учебнику 2019 года «Защита Отечества».