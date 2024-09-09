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12:03, 9 сентября 2024Бывший СССР

На Украине выпустили учебник без Крыма на карте и предложили дорисовать его самостоятельно

Гончаренко: на Украине выпустили учебник без Крыма на карте страны

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На Украине выпустили учебник по украинскому языку для учеников седьмых классов без Крыма на карте страны. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Нардеп отметил, что после этого автор учебника принесла извинения. Она также предложила школьникам выделить 15 минут на уроке и нарисовать Крым на карте самостоятельно.

В конце августа стало известно, что в украинском школьном учебнике 2016 года Курская и Белгородская области были обозначены как территория Украины. В том числе в состав Украины были «включены» Льгов, Старый Оскол и Белгород.

Ранее сообщалось, что на Украине начальная военная подготовка школьников проводилась по стандартам НАТО. Ее изучали по учебнику 2019 года «Защита Отечества».

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      Екатерина Грищенко
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