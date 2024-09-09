Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:34, 9 сентября 2024Россия

Умер самый титулованный российский военный. Он трижды стал Героем России

Самый титулованный военный РФ Игорь Родобольский умер в возрасте 64 лет

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Летчик-снайпер Игорь Родобольский, трижды ставший Героем России, умер в возрасте 64 лет в Екатеринбурге.

Он был самым титулованным военнослужащим в стране по количеству боевых наград, прошел Афганистан и Чечню, а также участвовал в других операциях советских и российских войск.

Летчика назвали примером службы и работы с молодежью

Родобольский ушел из жизни 8 сентября. Причины смерти не уточняются.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев назвал Родобольского примером верности службе, Родине и народу. По словам Якушева, полковник уделял большое внимание воспитанию подрастающих поколений, а также активно участвовал в образовательных и патриотических проектах на Урале.

Фото: Uragan. TT / Wikipedia

После увольнения в запас он стал первым директором Регионального центра патриотического воспитания Свердловской области и возглавлял его более 11 лет. Там назвали жизнь полковника ярким примером служения Отечеству, отстаивания его интересов на поле боя, активной работы по патриотическому воспитанию молодежи, постоянной готовности оказать помощь людям в решении самых разных проблем.

Родобольский вывез сотни раненых и внедрял новые тактические приемы для летчиков

Игорь Родобольский родился 18 марта 1960 года в городе Гродно. Помимо трех званий Героя Российской Федерации, награжден двумя орденами Красной Звезды, тремя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги», орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, двумя медалями «За воинскую доблесть» и другими наградами.

В 1986-1989 годах участвовал в боевых действиях в Афганистане, совершил около 200 боевых вылетов, а после служил в различных военных округах, был командирован в Камбоджу на восемь месяцев в рамках миссии ООН. Также служил в армейской авиации Южной группы войск в Венгрии.

Фото: Региональный центр патриотического воспитания

Родобольский участвовал и в боевых действиях в Чечне. Всего с 1995 по 2004 годы он совершил более 1700 боевых вылетов с налетом 4800 часов, за время боевых действий эвакуировал с поля боя свыше 500 раненых солдат и офицеров.

Отмечается, что, в частности, летом 2002 года во время сильного наводнения в Чечне он совершил 98 вылетов в зону бедствия, доставил 35 тонн гуманитарных грузов, вывез 170 человек, в том числе 50 больных и раненых. А 15 июля 2002 года он вывез из высокогорного села в Аргунском ущелье в условиях плотного тумана при минимальной видимости тяжелобольного чеченского ребенка и его мать для срочной операции.

Летчик также внедрял новые тактические приемы по боевому применению вертолетов в горной местности. Указывается, что он лично подготовил 18 боевых летчиков к ведению боевых действий в горной местности с посадками на высотах до трех тысяч метров.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Умер самый титулованный российский военный. Он трижды стал Героем России

      Поступления в российский бюджет от НДФЛ резко выросли

      Названо главное преимущество мотоциклов в бою

      Премьер-министр Грузии заявил о шантаже НПО зарубежными донорами

      Разводящаяся Дженнифер Лопес появилась на публике в прозрачном платье

      В России стартовали продажи инновационного робота-пылесоса. Чем удивляет новинка от Dreame?

      Реклама

      Стало известно о компенсации углеродного следа ВЭФ

      Пьяный россиянин сжег венок и цветы в Вечном огне

      Свыше 300 пассажиров застряли в российском городе из-за поломки самолета

      Сильная молочница у женщины оказалась признаком рака

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше