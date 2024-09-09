Уничтожение командного пункта ВСУ авиабомбой ФАБ попало на видео

МО показало кадры уничтожения командного пункта ВСУ авиабомбой ФАБ

Уничтожение командного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) авиабомбой ФАБ в Харьковской области попало на видео. Кадры показало Министерство обороны России.

Уточняется, что командный пункт украинских войск обнаружили в районе села Грушевка. В результате по нему решили нанести авиационный удар с использованием бомбы ФАБ с универсальным модулем планирования. Как отметили в Минобороны, российские военные уничтожили до 80 бойцов ВСУ и восемь единиц техники.

На предоставленных кадрах виден момент удара. После падения бомбы поднялся большой столб дыма.

Ранее Минобороны показало кадры сброса авиабомб ФАБ-500 на скопление живой силы и техники украинской армии в Курской области. На видео виден взлет многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. Затем самолет сбрасывает закрепленные вдоль борта боеприпасы.