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15:27, 3 сентября 2024Россия

Минобороны показало видео сброса авиабомб ФАБ-500 на живую силу ВСУ в Курской области

МО РФ показало кадры сброса авиабомб ФАБ-500 на живую силу ВСУ в Курской области

Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) показало кадры сброса авиабомб ФАБ-500 на скопление живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал ТАСС.

Видео начинается со взлета многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. Затем камера переключается на закрепленные вдоль борта самолета боеприпасы. Через несколько секунд авиабомбы отстреливаются и летят вниз.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

3 сентября Минобороны России заявило, что за сутки ВСУ потеряли до 400 солдат на курском направлении. Помимо того, российским войскам удалось уничтожить 12 бронированных машин и пусковую установку реактивной системы залпового огня.

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      Никита Абрамов
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