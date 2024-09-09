Среда обитания
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16:14, 9 сентября 2024Среда обитания

В Африке пообещали активнее бороться с опустыниванием

Африканские страны пообещали выделить больше ресурсов на борьбу с опустыниванием

Фото: Antony Njuguna / Reuters

Африканские страны выразили готовность вкладывать больше ресурсов в борьбу с опустыниванием и смягчение последствий засухи. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее положение было зафиксировано в итоговой декларации 10-й сессии Африканской министерской конференции по окружающей среде, которая прошла в Абиджане. Документ получил название «Абиджанская декларация об устремлениях Африки в сфере борьбы с опустыниванием, деградацией земель и засухой».

Участники конференции призвали создать протокол по борьбе с засухой и повышению устойчивости в рамках Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. Кроме того, они пообещали улучшить эффективность управления земельными ресурсами.

Ранее научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля Сергей Семенов предсказал, что превратиться в пустыню рискуют Северная Африка, Южная Америка, юго-запад США, Средиземноморье, а также Ближний и Дальний Восток.

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      Мария Черкасова
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