Ученые обнаружили неизвестную композицию Моцарта

Ученые определили, что композицию «Миланские вариации» написал Моцарт

Композицию «Миланские вариации», авторство которой ранее приписывали неизвестному композитору, написал Вольфганг Амадей Моцарт. Об этом австрийский и немецкий ученые сообщили в Земельный архив Штирии.

Пауль Дункан и Карстен Воллин, которые долгое время занимались исследованиями композиций эпохи Моцарта, пришли к выводу, что работа принадлежит самому легендарному автору, а не кому-то из его окружения.

Сообщается, что произведение было написано в 1771 году к свадьбе эрцгерцога Фердинанда Карла с Марией Беатриче д’Эсте. Тогда же 15-летний композитор сочинил оперу «Асканий в Альбе».

«Выводы об авторстве привели к музыкальному вундеркинду Вольфгангу Амадею Моцарту. Малоизвестная работа приходится на период, в который Моцарт, насколько это известно, не сочинял пьесы для фортепиано», — сообщает пресс-служба архива.

Ранее стало известно, что последний дом, в котором жил Моцарт, выставили на торги.