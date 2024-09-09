Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:30, 9 сентября 2024Культура

Ученые обнаружили неизвестную композицию Моцарта

Ученые определили, что композицию «Миланские вариации» написал Моцарт

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Композицию «Миланские вариации», авторство которой ранее приписывали неизвестному композитору, написал Вольфганг Амадей Моцарт. Об этом австрийский и немецкий ученые сообщили в Земельный архив Штирии.

Пауль Дункан и Карстен Воллин, которые долгое время занимались исследованиями композиций эпохи Моцарта, пришли к выводу, что работа принадлежит самому легендарному автору, а не кому-то из его окружения.

Сообщается, что произведение было написано в 1771 году к свадьбе эрцгерцога Фердинанда Карла с Марией Беатриче д’Эсте. Тогда же 15-летний композитор сочинил оперу «Асканий в Альбе».

«Выводы об авторстве привели к музыкальному вундеркинду Вольфгангу Амадею Моцарту. Малоизвестная работа приходится на период, в который Моцарт, насколько это известно, не сочинял пьесы для фортепиано», — сообщает пресс-служба архива.

Ранее стало известно, что последний дом, в котором жил Моцарт, выставили на торги.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      В авиакатастрофе уникального самолета под Москвой погибли его создатель и летчик, уволенный за трюк. Что о них известно?

      Кейт Миддлтон объявила о завершении лечения от рака

      Москвичка лишилась жилья и десятков миллионов рублей из-за мошенников

      На Западе обвинили США в подготовке конфликта на Украине с одной целью

      В Днепропетровской области сообщили о повреждении предприятия

      «Авангард» обыграл «Ак Барс» в КХЛ

      Торговле России с Узбекистаном спрогнозировали взлет

      Актер и бывший рестлер Дэйв Батиста вышел в свет после похудения

      Россиянина отправят в психбольницу за нападение на людей с ножом

      В Литве осудили бросившего в посольство России коктейли Молотова мужчину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше