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13:43, 9 сентября 2024Мир

В ЕС признали неготовность к обороне

Доклад экс-главы ЕЦБ Драги: Европа не готова себя защищать

Фото: David W Cerny / Reuters

Европейский союз (ЕС) не готов себя защищать в условиях нежелания США быть его «зонтиком». Об этом заявил бывший премьер-министр Италии и бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги в ходе презентации доклада, трансляция велась на YouTube-канале Еврокомиссии (ЕК).

Драги подчеркнул, что страны Европы не готовы достичь уровня оборонных расходов в два процента ВВП. Экс-премьер Италии также отметил, что фокус США смещается с Европы в сторону Тихоокеанского региона и объединения AUKUS.

«Растущий спрос на обороноспособность сталкивается с сокращающимся предложением. Этот пробел Европа должна заполнить самостоятельно», — заявил экс-глава ЕЦБ. Политик также сказал, что запасы оружия государств ЕС истощены из-за продолжающейся военной помощи Украине. По его мнению, европейские страны не готовы стремительно наращивать расходы на оборону.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала превратить Европейский союз в оборонный блок в случае переизбрания. Она также выразила намерение создать Европейский оборонный фонд.

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      Юрий Леонов
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