Bloomberg: ЕС может лишить Словакию выделенных средств за «подрыв демократии»

Европейский союз (ЕС) может лишить Словакию выделенных средств из-за того, что ее политика якобы подрывает принципы демократии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Европейский союз работает над предложением о вынесении Словакии порицания за подрыв демократических норм, что может привести к удержанию средств, выделенных Братиславе», — утверждается в публикации.

В частности, изучается возможность полного или частичного возврата 2,7 миллиарда евро, которые Словакия получила для преодоления пандемии COVID-19.

Источники сообщили, что ЕС пошел на этот шаг в связи с решением премьер-министра Словакии Роберта Фицо упразднить специальную прокуратуру, которая курировала коррупционные дела, связанные с фондами ЕС. По данным издания, из них финансируется около 80 процентов всех государственных инвестиций в Словакии. В связи с этим проблемы с финансированием могут стать серьезным ударом для страны.

Ранее Фицо заявил, что западные СМИ молчат о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» из-за причастности к этому Украины.