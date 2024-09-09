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08:55, 9 сентября 2024Мир

В ЕС захотели лишить Словакию выделенных средств из-за «подрыва демократии»

Bloomberg: ЕС может лишить Словакию выделенных средств за «подрыв демократии»
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: David W Cerny / Reuters

Европейский союз (ЕС) может лишить Словакию выделенных средств из-за того, что ее политика якобы подрывает принципы демократии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Европейский союз работает над предложением о вынесении Словакии порицания за подрыв демократических норм, что может привести к удержанию средств, выделенных Братиславе», — утверждается в публикации.

В частности, изучается возможность полного или частичного возврата 2,7 миллиарда евро, которые Словакия получила для преодоления пандемии COVID-19.

Источники сообщили, что ЕС пошел на этот шаг в связи с решением премьер-министра Словакии Роберта Фицо упразднить специальную прокуратуру, которая курировала коррупционные дела, связанные с фондами ЕС. По данным издания, из них финансируется около 80 процентов всех государственных инвестиций в Словакии. В связи с этим проблемы с финансированием могут стать серьезным ударом для страны.

Ранее Фицо заявил, что западные СМИ молчат о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» из-за причастности к этому Украины.

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      Елизавета Мытарева
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