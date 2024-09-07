Фицо: на Западе молчат о подрыве «Северных потоков» из-за причастности Киева

Западные СМИ молчат о подрыве «Северных потоков» из-за причастности к этому Киева. Такое мнение высказал глава правительства Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

Фицо выразил уверенность, что именно Украина стоит за диверсией на газопроводах. Поэтому как пресса, так и официальные лица Евросоюза обходят вопрос подрыва «Северный потоков» стороной, отметил он.

Ранее глава словацкого Минсельхоза Рихард Такач предостерег о последствиях отсутствия реакции на возможную причастность Киева к подрыву газопроводов.

В августе в Германии был выдан ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в причастности к подрыву газопровода. В Берлине также выразили надежду на помощь Киева в расследовании терактов. В Польше, где находится фигурант, отвергли обвинения и назвали заявления немецких правоохранителей шокирующими.