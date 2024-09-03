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01:49, 3 сентября 2024Мир

В Германии выразили надежду на помощь Киева в расследовании по «Северным потокам»

Германия надеется на помощь Киева в расследовании теракта на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Reuters

В Германии надеются на правительство Украины в вопросе поддержки в расследовании терактов на «Северных потоках» на фоне сообщений о причастности к взрывам украинских диверсантов. Об этом следует из ответа официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффманн, пишет РИА Новости.

«Да», — ответила она во время брифинга на вопрос журналистов о том, полагается ли Берлин на то, что Киев предоставит поддержку в расследовании диверсий на «Севпотоках».

При этом Хоффманн уточнила, что данный ответ относится не к правительству Германии, а к генеральной прокуратуре страны, которая ведет расследование.

14 августа сообщалось, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца, работающего инструктором по дайвингу по подозрению в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». При этом уточнялось, что главный подозреваемый находился на территории Польши и сейчас его местонахождение неизвестно.

В свою очередь, глава Польши Анджей Дуда отверг обвинения о договоренностях между ним и его украинским коллегой Владимиром Зеленским о подрыве газопроводов. Дуда также рассказал о своем разочаровании из-за поведения Германии — страны-союзника Польши. Заявления чиновников ФРГ он назвал шокирующими и поразительными.

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      Марина Совина
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