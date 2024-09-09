В Казани убили экс-замначальника танкового училища Валерия Хахина

Бывшего замначальника Казанского танкового училища Валерия Хахина обнаружили в его доме в Казани с ножевыми ранениями. Он был завернут в ковер и не подавал признаков жизни.

Как пишет Telegram-канал Mash Iptash, супруга Хахина не могла зайти в квартиру, из-за чего вызвала спецслужбы. Когда им удалось попасть в жилище, Хахин уже не дышал. О причинах произошедшего и о том, кто мог расправиться с полковником, на данный момент ничего не известно.

Хахину нанесли ранения в область спины и груди

Накануне в России отмечали День танкиста. За день до праздника в танковом училище в Казани прошла традиционная встреча выпускников всех годов с принятием присяги новобранцев. После мероприятия Хахин отправился к себе домой на улицу Япеева. Тогда его в последний раз видели живым.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Как сообщила вдова полковника, 7 сентября она уехала на дачу, а ее супруг остался дома. Вернувшись на следующий день после 13:00, она пыталась попасть в квартиру, но ей никто не открыл. Уточняется, что дверь при этом была заперта снаружи. Попасть в жилище женщине помогли сотрудники МЧС. Самого Хахина обнаружили в бойлерной. На его спине и груди были многочисленные ножевые ранения, также была травмирована голова.

На место происшествия сразу были вызваны следователи, эксперты МВД и другие специалисты. Им удалось установить, что камеры в день преступления не работали, из-за чего поиски преступника осложнились. На данный момент дело находится на особом контроле в центральном аппарате МВД по Республике Татарстан.

Полковник дружил с начальником Генштаба ВС РФ

По информации издания «БИЗНЕС Online», Хахин учился в Казанском танковом училище вместе с нынешним начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым. Они поступали в военный вуз в один год. В результате будущие друзья оказались в одном подразделении. Однако у курсантов были разные отделения — Хахин командовал 1-м отделением, а Герасимов стал командиром 2-го. Через два года обучения последнего назначили замкомандира взвода. «С начала учебы и до самого выпуска были вместе», — вспоминал Хахин об учебе с Герасимовым.

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

О самом полковнике известно, что он родился в Казани 4 августа 1955 года. После окончания военного вуза он отправился служить в армию, попав в Восточную Германию. Там почти сразу он стал командиром танкового взвода в группе советских войск. «Эта группа войск просуществовала 49 лет. Она включала в себя порядка двух миллионов человек, приблизительно 10 тысяч танков. Мы могли решать абсолютно любые задачи!» — вспоминал полковник на праздновании Дня ветеранов группы войск в Германии в 2016 году.

Службу в армии Хахин завершил в 1993 году и вернулся в родной город. Он решил пойти в Казанское высшее танковое командное училище, где впоследствии занял должность замначальника. В 1997 году он ушел из армии и занялся предпринимательской деятельностью вместе с супругой. На протяжении всей жизни он был членом правления Всероссийского общественного движения «Союз танкистов России» и посещал различные тематические «танковые» праздники.