Неизвестные расправились с бывшим замначальника российского танкового училища в его доме

В Казани неизвестные убили экс-замначальника танкового училища Хахина

В Татарстане неизвестные расправились с бывшим заместителем начальника казанского танкового училища полковником Валерием Хахиным в его доме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Мужчину с ножевыми ранениями нашли в его квартире на улице Япеева в Казани. По данным канала, жена Хахина не могла зайти домой, поэтому вызвала полицию.

Издание «БИЗНЕС Online» сообщило, что 7 сентября мужчина был в Казанском танковом училище на традиционном слете выпускников всех годов с принятием присяги новобранцев. 8 сентября в стране праздновали День танкиста, поэтому Хахин остался в городе, а его жена уехала на дачу.

Валерий Хахин родился 4 августа 1955 года. Он окончил Казанское танковое училище, в котором вместе с ним учился нынешний командующий Генштабом Вооруженных сил России Валерий Герасимов. В 1997 году в звании полковника запаса ушел из армии и начал заниматься бизнесом. При этом он оставался членом правления Всероссийского общественного движения «Союз танкистов России».

Ранее в Подмосковье бизнесмен жестоко расправился с бывшей женой после развода.