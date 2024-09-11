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16:44, 11 сентября 2024Силовые структуры

Подозреваемый в расправе над экс-замначальника российского танкового училища арестован

В Казани арестован подозреваемый в убийстве экс-замначальника танкового училища
Начало событий в новости Неизвестные расправились с бывшим замначальника российского танкового училища в его доме

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Казани Вахитовский районный суд арестовал подозреваемого в расправе над 69-летним экс-заместителем начальника Казанского танкового училища. полковником Валерием Хахиным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подозреваемый — 31-летний житель Казани. Он обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он арестован на срок до 8 ноября.

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что следствие возбудило уголовное дело по статье об убийстве. Задержанный уже дал признательные показания.

Как установил суд, тело Хахина обнаружили сотрудники экстренных служб, когда вскрыли входную дверь квартиры по просьбе его жены. Его нашли в техническом помещении квартиры. Он был завернут в одеяло, полиэтиленовый пакет черного цвета и обмотан скотчем. У него диагностированы ушибленные раны головы и колото-резанные раны груди.

Официальный представителя МВД России Ирины Волк в своем Тelegram-канале рассказала, что подозреваемый — водитель такси.

Хахин =найден в своей квартире на улице Япеева с ножевыми ранениями 9 сентября.

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      Анна Габай
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