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12:30, 9 сентября 2024Россия

В Кремле прокомментировали зарубежные атаки на выборы в России

Песков: выборы в России прошли прозрачно, несмотря на зарубежные атаки

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Выборы в России в рамках прошли прозрачно и образцово, несмотря на продолжающиеся зарубежные атаки. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы страхуем наш внутриполитический ландшафт от иностранного влияния, поэтому можно сказать, что выборы состоялись. Они прошли образцово, прозрачно, понятно и в соответствии с действующими правилами», — сказал он.

Представитель Кремля также подчеркнул, что заранее принятые меры существенно снизили возможности зарубежных сил по влиянию на выборную кампанию.

8 сентября в России проходил Единый день голосования, включающий выборы глав 25 регионов, а также выборы на региональном и муниципальном уровне. Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что жалоб на нарушения во время единого дня голосования мало. При этом она подчеркнула, что выборы проходят в экстраординарной ситуации.

ЖЗЛ
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