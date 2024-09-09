В Литве осудили бросившего в посольство России коктейли Молотова мужчину

В Литве суд вынес приговор мужчине, бросившему коктейли Молотова в посольство РФ

В Литве суд вынес приговор мужчине, бросившему коктейли Молотова в посольство России в Вильнюсе. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным полицейского департамента прибалтийской республики, инцидент произошел в ночь с 7 на 8 апреля. Через день правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 50-летний местный житель. Выяснилось, что коктейли Молотова он бросал в посольство РФ с балкона в доме напротив.

Мужчина полностью признал вину. Его приговорили к шести месяцам лишения свободы. Осужденного также обязали возместить ущерб посольству России на сумму не менее 6 тысяч евро (порядка 600 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»).

Ранее сообщалось, что уроженец Литвы устроил в сентябре 2023 года взрыв около здания военкомата в Санкт-Петербурге. За это он был осужден на 14 лет лишения свободы и штраф в размере 300 тысяч рублей.