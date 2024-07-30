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19:19, 30 июля 2024Силовые структуры

Уроженец Литвы заложил СВУ около здания российского военкомата и получил срок

Суд дал 14 лет уроженцу Литвы, устроившему взрыв возле военкомата в Петербурге

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении уроженца Литвы и гражданина России Никиты Семака, который устроил взрыв около здания военкомата в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину признали виновным по статьям 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») и 205 («Террористический акт») УК РФ. Судья приговорил его к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Первые три года Семак будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

В суде установлено, что инцидент произошел 5 сентября 2023 года у одного из домов по улице Крупской, недалеко от военкомата Невского района. Мужчина пришел к вентиляционной шахте, ведущей к заброшенному бомбоубежищу, заложил туда самодельное взрывное устройство и устроил взрыв. Уточняется, что в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее омский суд приговорил к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы 20-летнего местного жителя за ложное минирование объектов в России и Белоруссии.

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      Олеся Мицкевич
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