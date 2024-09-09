Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:42, 9 сентября 2024Бывший СССР

В МАГАТЭ назвали условие для перезапуска реакторов на Запорожской АЭС

Гросси назвал условия для перезапуска реакторов на ЗАЭС
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал условие для перезапуска реакторов на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), передает ТАСС.

По его словам, ни один из реакторов не возобновит работу до тех пор, пока конфликт на территории Украины может угрожать ядерной и физической безопасности станции, согласно рекомендации МАГАТЭ.

Ранее стало известно, что президенту России Владимиру Путину доложили об итогах визитов главы МАГАТЭ на Курскую и Запорожскую АЭС, о чем сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин «принял к сведению» доклад главы «Росатома» Алексея Лихачева.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Колумбийские наемники ВСУ расстреляли пленного российского бойца. Делом попросили заняться ФСБ и СК

      Стало известно о желании Макрона заменить исторические витражи в Нотр-Даме на современные

      Раскрыты детали о причинах крушения самолета Ан-2 под Москвой

      В Верховной Раде заявили о невозможности переноса ЛЭП под землю

      В России стартовали продажи инновационного робота-пылесоса. Чем удивляет новинка от Dreame?

      Реклама

      В Польше заявили о нейтрализации российской диверсионной операции

      Жена российского миллиардера рассказала об одежде 12-летней давности в своем гардеробе

      Глава канала «Пятница!» оценил будущее телевидения в России

      Сменившая гражданство российская легкоатлетка назвала США своим домом

      Опубликовано первое фото потерпевшего крушение под Москвой самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше