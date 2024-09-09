В МАГАТЭ назвали условие для перезапуска реакторов на Запорожской АЭС

Гросси назвал условия для перезапуска реакторов на ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал условие для перезапуска реакторов на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), передает ТАСС.

По его словам, ни один из реакторов не возобновит работу до тех пор, пока конфликт на территории Украины может угрожать ядерной и физической безопасности станции, согласно рекомендации МАГАТЭ.

Ранее стало известно, что президенту России Владимиру Путину доложили об итогах визитов главы МАГАТЭ на Курскую и Запорожскую АЭС, о чем сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин «принял к сведению» доклад главы «Росатома» Алексея Лихачева.