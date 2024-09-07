Путину доложили об итогах визитов главы МАГАТЭ на Курскую и Запорожскую АЭС

Президенту России Владимиру Путину доложили об итогах визитов главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Курскую и Запорожскую атомные электростанции (АЭС). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
6 сентября в Калининграде прошли переговоры Гросси с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым.
По словам Пескова, Путин «принял к сведению» доклад Лихачева. Личный контактов у президента с Гросси не было, отметил он.
Ранее глава Росатома рассказал о возможных последствиях удара Украины по Курской АЭС. Лихачев заявил, что в этом случае чернобыльская катастрофа покажется разминкой.